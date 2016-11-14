صفقات عسكرية بين موسكو وطهران بعشرة مليارات دولار

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، اليوم الاثنين أن روسيا وإيران تبحثان توريد أسلحة ومعدات، بما في ذلك دبابات « تي-90 »، ومروحيات وطائرات، بنحو 10 مليارات دولار.

وقال أوزيروف الذي يرافق رئيس مجلس الاتحاد الروسي في زيارتها الى طهران، أن بلاده لا تحتاج حاليا لاستخدام قاعدة همدان الجوية الإيرانية، نظرا لتصديق اتفاقية حول تسليم قاعدة حميميم السورية للاستخدام، لكن روسيا لا تستثني العودة للمباحثات مع إيران حول استخدام قاعدة همدان مجددا.

وكانت قاذفات روسية انطلقت في وقت سابق من قاعدة همدان في الأراضي الإيرانية وضربت أهدافا للمجموعات المسلحة في سوريا إلا أن العمليات توقفت في وقت لاحق.

هذا ووصلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتوفينكو أمس الأحد إلى طهران لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.