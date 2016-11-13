الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء الجنوب اللبناني

تواصل طائرات الاستطلاع الاسرائيلية اختراقاتها المتكررة للاجواء اللبنانية.

وفي هذا السياق قالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان صحافي نشرته وكالة الانباء اللبنانية« ان طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة الساعة التاسعة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.15 من فوق بلدة علما الشعب.

وتابع البيان »عند الساعة 9.15، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.20 من فوق بلدة رميش".