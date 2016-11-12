الاحتلال يمنع 26 مواطنًا من السفر عبر معبر الكرامة

منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي (26) مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، الأسبوع الماضي بحجة الأسباب الأمنية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة تلقت وكالة صفا نسخة منه اليوم السبت أن ما يقارب 29 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 31 مطلوبا جنائياً.

وأوضح أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (13716) شخصًا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (14592) شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت نشطة .

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (31) مطلوبا جنائيا وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وبيّن أنه تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.