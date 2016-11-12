« الفدائي » يصل الرباط استعدادا لملاقاة شقيقه المغربي وديا

وصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم السبت، العاصمة المغربية الرباط، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مباراة ودية امام شقيقه المغربي في الرابع عشر من الشهر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لكاس آسيا 2019.

وكان « الوطني » قد غادر بيروت بعد انتهاء التدريبات التي تخللها مباراة ودية امام شقيقه اللبناني، انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله الخميس الماضي.

وكان ممثلون عن سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، ومندوب اتحاد كرة القدم المغربي، في استقبال بعثة المنتخب الوطني في مطار الدار البيضاء الدولي، وصولا الى مقر اقامة الفريق في المركز الوطني لكرة القدم في منطقة المعمورة بمدينة سلا.

ويأتي المعسكر الحالي للمنتخب في المملكة المغربية، في اطار الاتفاقية التي وُقعت مؤخرا بين الاتحادين الشقيقين، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستفادة من الخبرة المغربية في فتح آفاق أمام الفرق والمنتخبات الوطنية للاحتكاك بالفرق والمنتخبات المغربية.