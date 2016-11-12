الاحتلال يخطر 9 عائلات بإخلاء منازلهم في الرأس الأحمر

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، تسع عائلات تسكن في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، بضرورة ترك منازلهم يومي الأحد والاثنين من الاسبوع الحالي؛ بحجة اجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية، عارف دراغمة لـــ« وفا »، "إن الاحتلال أخطر تسع عائلات بضرورة ترك منازلهم يوم الاحد من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى التاسعة مساء، ويوم الاثنين من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا.

وشملت الإخطارات العائلات التالية: علي خضر بني عودة، علي عزات بني عودة، عبد حسين بشارات، جميل بني عودة، سليمان بني عودة، راشد بشارات، ثائر بشارات، صقر بني عودة، عفو بني عودة.