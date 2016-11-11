هولاند سيطالب ترامب بـ« الوضوح »

عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الجمعة، عن أمله في أن يوضح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مواقفه بشأن قضايا السياسة الخارجية خلال حديث هاتفي بين الرجلين في وقت لاحق.

وقال هولاند في حديث إذاعي إنه سيطالب ترامب بتوضيح موقفه من الأزمتين في سوريا وأوكرانيا والاتفاقية النووية الإيرانية خلال المكالمة الهاتفية بينهما في وقت لاحق، وفق وكالة « رويترز ».

وتابع:« واجبي هو الحرص على أفضل العلاقات الممكنة مع الولايات المتحدة على أن تكون هذه العلاقة قائمة على الوضوح والصراحة ».

عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الجمعة، عن أمله في أن يوضح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مواقفه بشأن قضايا السياسة الخارجية خلال حديث هاتفي بين الرجلين في وقت لاحق.

وقال هولاند في حديث إذاعي إنه سيطالب ترامب بتوضيح موقفه من الأزمتين في سوريا وأوكرانيا والاتفاقية النووية الإيرانية خلال المكالمة الهاتفية بينهما في وقت لاحق، وفق وكالة « رويترز ».

وتابع:« واجبي هو الحرص على أفضل العلاقات الممكنة مع الولايات المتحدة على أن تكون هذه العلاقة قائمة على الوضوح والصراحة ».