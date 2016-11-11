أهالي قلنديا يواصلون فعالياتهم على أنقاض منازلهم التي هدمها الاحتلال

أدى أهالي قرية قلنديا شمال القدس المحتلة ومواطنون من القرى المجاورة صلاة الجمعة اليوم، للجمعة السادسة عشرة على التوالي، في خيمة الاعتصام المقامة على أنقاض منازلهم التي هدمها الاحتلال.

وأكد خطيب الجمعة في خيمة الاعتصام، الشيخ زياد قرارية، أهمية الرباط والثبات على الأرض دينياً ووطنياً، مضيفا: إن « مصير أصحاب الحق الانتصار على الظلم مهما بلغ جبروته وبطشه ».

واستذكر مواقف ونضالات الشهيد الخالد ياسر عرفات في ذكرى استشهاده الـ « 12 »، إلى جانب رفاقه من القادة وآلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الاحتلال.

ويواصل أهالي قرية قلنديا فعالياتهم رفضاً لعمليات هدم المنازل، واستهداف الاحتلال لأراضي القرية بمنع المواطنين من البناء على أرضهم.

ويرفض الاحتلال توسيع المخطط الهيكلي للعمران في القرية، حيث لا يغطي حاليا سوى عشرات الدونمات المبني عليها أصلاً منذ القِدَم، مع أن المساحة الإجمالية لأراضي القرية تزيد عن 4 آلاف دونم.

كانت سلطات الاحتلال قد نفذت نهاية شهر تموز المنصرم عمليات هدم مباغتة طالت 11 بناية تضم عشرات الشقق السكنية بذريعة البناء « دون تراخيص »، ولوقوعها بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري.