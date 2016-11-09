رونالدو البرازيلي: كرستيانو هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

يرى الأسطورة البرازيلية رونالدو، مهاجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، أن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي، هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب العام الماضي، من ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع « فور فور تو » الإنجليزي، اليوم الأربعاء « هذا العام، إذا كان علي الاختيار، فإني سأختار كريستيانو على ميسي، بسبب ما فاز به الموسم الماضي ».

وتوج كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه مع المنتخب البرتغالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية، التي أقيمت الصيف الماضي في فرنسا.

وتطرق رونالدو، للحديث عن اعتزال كريستيانو رونالدو، في سن 41، موضحًا « سيكون من الأفضل أن يعتزل كريستيانو رونالدو، في ريال مدريد، ومن ثم العمل في النادي ».

وبسؤاله عن قلة السجل التهديفي لكريستيانو هذا الموسم، أجاب مهاجم إنتر، وميلان السابق « لا أعتقد أنه يمر بفترة صعبة ».