العالم مصدوم بعد فوز تـــــرامب

فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية مخالفاً التوقعات واستطلاعات الرأي التي رشحت فوز منافسته هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.

وقد عبّر العالم عن صدمته من هذا الفوز ، وامتدت المخاوف إلى البورصات العالمية التي شهدت بعض التقلابات. وتعود هذه المخاوف إلى مواقف ترامب الانتخابية على المستوى الداخلي والخارجي.

وفور صدور النتائج النهائية هنأت كلينتون ترامب ، فأعرب لها عن شكره وقال ان الولايات المتحدة تشعر « بالامتنان » لها على خدماتها.

كذلك بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية هنّأ فيه ترامب بفوزه بالرئاسة الأميركية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة.

وكانت زعيمة تيار اليمين الفرنسي مارلين لوبان أول المرحبين بفوز ترامب.

وفي الشرق الأوسط، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترامب إلى العمل على حل الدولتين. فيما قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن « الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا على اي تغيير في الرئاسة الاميركية، لأنها منحازة ضد الفلسطينيين »، لكنه أمل أن ان يعيد ترامب تقييم هذه السياسة ويعيد التوازن لها تجاه القضية الفلسطينية.

من جهته، هنّأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترامب وأكد تطلعه لعلاقات جيدة بين مصر والولايات المتحدة.