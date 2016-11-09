دبلوماسي إيراني سابق: هل سيمزق ترامب الاتفاق النووي؟

وصف الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالرجل العنيف والانكفائي، وأضاف أنه خلال الدعاية الانتخابية كانت تصريحات ترامب وخطاباته نارية، ويدعو فيها إلى تقوية الجيش الأميركي في مواجهة الروس.

وأكد أفقهي في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار في طهران أن الديمواقراطيين لم يغيروا في سياستهم اتجاه إيران، بل كان يزداد الحظر ويتنوع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كل رئيس أتى إلى البيت الأبيض سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً منذ انطلاق الثورة إلى رفعه أخيراً.

وأشار افقهي إلى أن ما يهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انه كيف ستتعامل سياسة ترامب مع إيران، وخصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي، بانتظار المواقف التي سيعلنها، متسائلاً « كنا نسمع منه، أنه إذا وصل إلى البيت الأبيض سيمزق الاتفاق النووي، هل سيفعل هذا ؟ أم لا ، عندما أصبح رئيساً »