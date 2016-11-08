منتدى الإعلاميين يدين زيارة صحفيين مغاربة لإسرائيل ويطالبهم بالاعتذار

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بشدة زيارة وفد من الصحفيين المغاربة للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والاجتماع بمسؤولين في الكيان الاسرائيلي، معتبراً إياها زيارة تطبيع مجاني مع الاحتلال « الإسرائيلي »، في الوقت الذي يُمنع فيه أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول لأراضيهم المغتصبة، وتتصاعد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصحافة و الصحفيين الفلسطينيين .



وأضاف المنتدى في بيان صحفي له، أنه يتابع بقلق بالغ زيارة الوفد الصحفي المغربي المكون من سبعة صحفيين، والتي تشمل استماعاً لشرح سياسي وعسكري من المسؤولين الإسرائيليين، ولقاءات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين كبار في المحكمة العليا الإسرائيلية، وجولة على الحدود مع قطاع غزة

ونشر موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، إعلان الخارجية الإسرائيلية، أن الغرض من استضافة هذا الوفد، هو تغيير الصورة السلبية لإسرائيل، وتحسين مكانتها في الإعلام العربي، كما نشر الموقع بضع صور للوفد الصحفي المغربي، بعد أن قام بطمس ملامح وجوه أعضائه، زاعمًا أنه فعل ذلك خوفًا على سلامتهم، بعد عودتهم إلى بلادهم

واعتبر المنتدى أن هذه الزيارة المشؤومة تمثل طعنة في ظهر شعبنا الصامد وحلقة جديدة من مسلسل « التطبيع »، سيئ الصيت، وصدمة كبيرة وخيبة، أمل لأنها تعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين المتبعة في المملكة المغربية حيال مقاطعة الكيان الاسرائيلي وعدم الاعتراف بشرعيته، وقد تمت في وقت تتسارع فيه وتيرة توسيع الاستعمار الاستيطاني والانتهاكات بالضفة، وغدر للمقاومين في انتفاضة القدس المشتعلة، وتمثل موافقة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة و حصاره المستمر لها و تزايد التمييز العنصري ضد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام ٤٨، وما يحدث في القدس من انتهاكات واعتداء متواصل على حرائر فلسطين.‏



وعبر منتدى الاعلاميين عن استهجانه واستيائه الشديدين لإقدام صحفيين مغاربة على خرق موقف الصحفيين العرب من التطبيع مع الاحتلال « الإسرائيلي »، في الوقت الذي تتجه فيه حكومات ومؤسسات وشعوب حول العالم إلى مقاطعة الكيان الاسرائيلي وفرض العقوبات عليه في إطار حملات دولية رافضة للتطبيع مع « إسرائيل ».



وثمن منتدى الاعلاميين، موقف الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية ، فإنه يتطلع إلى موقف قوي رافض من القيادة والحكومة المغربية والشعب المغربي للزيارة الوقحة، والرد عليها بمواقف أكثر دعما لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاطعة الكيان الاسرائيلي ومنع كافة أشكال التطبيع .



وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي بمحاسبة الصحفيين المشاركين بالزيارة تطبيقا لقرارات اتحاد الصحفيين العرب برفض التطبيع مع الاحتلال، وتأكيدا على الموقف الأصيل لنقابة الصحفيين المغاربة برفض التطبيع والوقوف في وجه المحاولات الاسرائيلية للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني وتزييف التاريخ والعبث بالجغرافيا، كما طالب المشاركين في الزيارة بالاعتذار لشعبنا الفلسطيني وللحركة الصحفية الفلسطينية.