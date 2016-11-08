نقل مباراة منتخب « اسرائيل » في البانيا بسبب تهديدات امنية

قررت السلطات الألبانية مساء اليوم الثلاثاء نقل مباراة كرة القدم التي تجمع بين المنتخب الألباني ونظيره « الإسرائيلي » بعد حصولها على تهديدات بتنفيذ عملية منتخب « إسرائيل ».

ومن المقرر أن تقام مباراة كرة القدم بين المنتخبين السبت المقبل ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأوروبية.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، بأن السلطات الألبانية بمساعدة من الموساد الإسرائيلي اعتقلت أربعة أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عملية ضخمة ضد المنتخب الإسرائيلي أثناء لقاء المنتخبين.

وقد أعلن اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا عن نقل المباراة المقرر اجرائها يوم السبت المقبل لمعلب اخر قرب المعلب الذي تم حياله التهديد.