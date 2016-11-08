أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة الأسرى، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الثامن من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم :

من مدينة نابلس/ الأسير إياد حسين راجح أبو خيط (29 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا والأسير يحيى محمد علي خليل زهران (29 عامًا) محكوم بالسجن 22 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير صهيب إبراهيم عبد القادر ازقيلي من جنين المحكوم بالسجن خمسة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى أربعة أعوام في السجون.

من مدينة غزة الأسير مجدي عبد اللطيف أحمد المصري المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى عشرة أعوام في السجون.