5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين يدخلون

من مدينة رام الله/ الأسير هيثم عزات عبدالله صالحية (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير بلال فايز علي بدرة (31 عامًا) محكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس الأسير علاء الدين جميل عبد غنيم (29 عامًا) محكوم بالسجن المؤيد مدى الحياة مرتين، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

من مدينة أريحا الأسير عيسى عثمان عيسى جبريل تكروري (34 عامًا) محكوم بالسجن 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا في السجون.

من مدينة القدس/ الأسير مجدي أحمد حسين العباسي (20 عامًا) محكوم بالسجن خمسة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى أربعة أعوام في سجون الاحتلال.