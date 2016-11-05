تبرعوا كي لا يفوز ترامب

ركب أحد المتشردين في الولايات المتحدة، بشكل طريف، موجة التخويف من فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، واستثمرها لتسوّل المال.

المتشرّد حمل لوحة تخيّر المارة بين إعطائه دولارا أو أن يصوت لترامب في انتخابات الرئاسة، وحمل لوحة كتب عليها « أعطوني دولارا واحدا وإلا سأصوت لترامب. »

ويعتبر كثيرون فوز ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون كارثة بعد سلسلة التصريحات العدائية للملياردير الأميركي ضد المسلمين والمهاجرين والنساء. وبسبب الخلفية البعيدة عن السياسة التي ينحدر منها.

وكان ترامب قد دخل أيضا في دوامة فضائح جنسية عديدة، إذ ظهر في مقاطع فيديو لمجلة « بلاي بوي » الإباحية، كما سرّبت له تصريحات صوتية يتحدث فيها بشكل بذيء عن النساء.

ولم يكن ذلك المتشرد أول من قام بهذه الفكرة، فقد سبقه إليها العديد من المتشردين الأميركيين الذين طبقوها بطريقة مشابهة، وربما لم يكن كثير منهم متسولين بل قاموا بذلك كنوع من أنواع السخرية من ترامب.