بنزيمة خارج تشكيلة زيدان ومودريتش يعود من جديد

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، غياب كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الملكي عن مواجهة ليجانيس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الليجا.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: « كريم بنزيمة يعاني من بعض الألام العضلية، لم نشخص بعد نوعية الإصابة لكنه سيغيب عن مباراة ليجانيس ».

وأضاف: « لوكا مودريتش سيكون في قائمة مباراة الغد، الفكرة هي أن يحصل على بعض الدقائق لكن سنرى كيف تجري الأمور، الأهم هو تعافيه ».

وأردف: « كل شخص يمكنه قول ما يشاء لكن الأمور لن تتغير، جيمس رودريجيز لاعب مهم لنا و هذا كل ما في الأمر ».

وتابع: « تعاملي مع اللاعبين واضح، كلهم مهمين عندي، سواء جيمس أو غيره، صحيح أنه لا يلعب كثيرًا لكنه مهم مثل بقية زملاءه ».

وواصل: « ضد ليجيا قدمنا 30 دقيقة جيدة لكنها كانت مباراة غريبة، تعايشت مع الانتقادات طيلة مسيرتي، سوف أبحث عن تحسين الأمور ».

وأوضح: « الانتقادات ستتواجد دائمًا وأنا لن أتغير، ما يهمني حاليًا هو نسيان مباراة ليجيا والتفكير في مباراتنا المهمة ضد ليجانيس ».

وأكمل: « غدًا تنتظرنا مباراة صعبة، ليجانيس فريق يتحرك جيدًا ويلعب بشكل جيد خارج ملعبه، علينا دخول المباراة بالتركيز الكامل ».

واسترسل: « نحن مستعدين للمباراة بشكل جيد، الليلة سنتوجه للمدينة الرياضية للمبيت هناك والتركيز بالشكل اللازم على المباراة ».

وبسؤاله عن ترشحه لقائمة أفضل مدرب لعام 2016، أجاب: « شرف لي التواجد في هذه القائمة، لكني لا أفكر في الجائزة ».