معاريف تنشر أسماء المنظمات التي تعمل ضد « إسرائيل »

نشرت صحيفة « معاريف » العبرية، قائمة بأكثر المنظمات التي تعمل ضد « إسرائيل » في الداخل المحتل، مشيرة إلى أنه يأتي على رأسها « الحركة الإسلامية، وهي حركة دينية سياسية أسسها الشيخ عبد الله نمر درويش عام 1971، ويتركز نشاطها بين فلسطيني الداخل.

وفي عام 1996 انقسمت الحركة الإسلامية إلى قسمين هما: الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، والجنوبي بقيادة الشيخ حماد أبو دعابس، ويتمحور الخلاف بينهما حول المشاركة بالانتخابات البرلمانية للكنيست، حيث يدعو الجناح الشمالي لمقاطعتها بينما الجنوبي يؤيد المشاركة بها.

وأضافت »معاريف« أن قائمة المنظمات التي تعمل ضد »إسرائيل« تشمل: منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي رابطة غير حكومية وغير ربحية، تأسست أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى، بمبادرة من الدكتور »روحاما مارتون« الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمعية؛ وهي منظمة ضد التعذيب في مراكز الاعتقال في »إسرائيل« ، وتركز على وجه الخصوص ضد مشاركة الأطباء في التعذيب وتنادي بالإبلاغ عن أي حالات تعذيب، ينقسم عملها بين عيادتين، تقدم إحداهما خدمات الرعاية الصحية الأولية للمتشردين في تل أبيب، وتعمل الثانية من أربع أو خمس مرات في الضفة الغربية، ولها عيادات قانونية في جامعة تل أبيب.

وتلاهما في القائمة منظمة »بتسليم« ، وهي منظمة مستقلة وحيادية، تأسست عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين والقانونيين والصحفيين وأعضاء الكنيست، تتلخص أهدافها الأساسية في النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من خلال توثيقها ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار.

كما شملت القائمة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، وتم تأسيسها عام 1990 كرد فعل للسياسة الحكومية التي أباحت الاستخدام المنظم للتعذيب والتنكيل، أثناء تحقيقات جهاز المخابرات العامة »الشاباك".

وضمت القائمة أيضاً مكتب منظمة العفو الدولية، وشركة تلفزيون نساء أسطول غزة.