الأسير المريض بسام السايح يخضع لعملية زراعة ناظمة قلبية

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الخميس، إن الأسير بسام السايح خضع لعملية جراحية، تم خلالها زراعة ناظمة قلبية له، وقد تم إعادته إلى « عيادة سجن الرملة » ووضعه مستقر.

وأوضح محامي نادي الأسير في بيان صحفي، أن العملية التي خضع لها الأسير السايح جاءت بعد متابعة قانونية حثيثة بذلتها محامية نادي الأسير أروى حليحل، من خلال تقديم طلبات قانونية عدة جوبهت في البداية بالرفض من قبل إدارة سجون الاحتلال، إلا أن تدهور صحة الأسير والاستمرار في المتابعة القانونية، دفع إدارة سجون الاحتلال إلى الإقرار بضرورة إجرائها.

وأضاف البيان إن هذا جاء اعتماداً على التوصيات التي قدمها الطبيب سمير المطور الذي قام بمعاينة الأسير، وطالب في حينه أن يتم إجراء الفحوص المطلوبة للأسير وفقاً للمعايير الطبية الدولية لزراعة الناظمة.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير السايح (43 عاماً) يعاني من عجز في عضلة القلب ومن سرطان الدم، ومشاكل في الرئة، ولا يستطيع المشي، موضحا أنه معتقل منذ تاريخ الثامن من تشرين الأول / أكتوبر العام الماضي وهو من محافظة نابلس ويقبع في « عيادة سجن الرملة ». وهو متزوج من المحررة منى السايح.