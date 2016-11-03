كم أنفق السائحون على المطاعم في دبي خلال عام؟

بلغ حجم إنفاق السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال العام الماضي، على المطاعم والمقاهي نحو 17.2 مليار درهم، تشكل 48.5% من مجمل حجم مبيعات التجزئة الذي وصل إلى 35.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير أصدرته شركة « كور سافيلز » الاستشارية، التابعة لمجموعة « سافيلز » العالمية.

وأكد التقرير، أن دبي تربعت على قائمة مكونة من 12 عاصمة سياحية عالمية تناولها التقرير، وهي لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وموسكو وشنغهاي وسيدني وهونغ كونغ ومومباي وسنغافورة وري جانيرو.

وأشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق في دبي على المطاعم، شكل ضعف حجم إنفاق السياح على المطاعم في المدن الأخرى.

وبحسب التقرير، فقد وصل حجم الإنفاق على الطعام والشراب في أهم تسع مدن تناولتها الدراسة، بما فيها دبي ونيويورك، ولندن وصل إلى 21 مليار دولار، في حين وصل حجم الإنفاق على التسوق إلى 38 مليار دولار.