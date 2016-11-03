ترامب يحجز فندقا بالكامل للاحتفال بـ« ليلة الانتصار »

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الأربعاء، أن دونالد ترامب سيمضي ليلة الانتخابات في 8 نوفمبر مع أنصاره في نيويورك، وذلك على بعد بضعة كيلومترات من تجمع مماثل لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقالت الحملة إنها من أجل « ليلة الفوز » الذي يأمل المرشح الجمهوري تحقيقه، فقد حجزت الحملة فندق « هيلتون ميدتاون » في نيويورك الذي يبعد 600 متر فقط عن برج ترامب، حيث يقيم رجل الأعمال الثري وزوجته ميلانيا.

وأضافت أن المشاركة في « الاحتفال » ستنحصر بمدعوين من أصدقاء ترامب وأنصاره.

أما كلينتون فستكون على بعد 3 كيلومترات تقريبا من منافسها في مركز « جاكوب كي جافيتس للمؤتمرات »، وهو عبارة عن مبنى زجاجي في مانهاتن.

واختارت كلينتون هذا المبنى الزجاجي بالكامل للدلالة على ما دأبت على قوله طوال الحملة الانتخابية من أنها تعتزم « تحطيم السقف الزجاجي » للسياسة الأميركية، في إشارة إلى أنها قد تصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة.