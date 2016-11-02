الكنيست يبحث مشروع قانون جديد لشرعنة البؤر الاستيطانية

تقدم أعضاء كنيست من حزبي « الليكود، البيت اليهودي » اليوم الاربعاء بطلب لرئاسة الكنيست الاسرائيلي لبحث مشروع قانون جديد لشرعنة البؤر الاستيطانية، أو ما وصفوه « البناء غير القانوني، أو الخاطئ » في المستوطنات.

وجاء هذا المشروع للقانون الجديد على خلفية قرار اخلاء البؤرة الاستيطانية « عمونا » وفقا لما نشره موقع القناة الثانية الاسرائيلية اليوم الاربعاء، وهو طلب مشترك من حزبي « الليكود والبيت اليهودي » لوضع هذا القانون على طاولة البحث في الكنيست بكامل هيئتها الاسبوع القادم.

وأشار الموقع أن الطلب وقع عليه أعضاء الكنيست سموتريتش ومعلم من حزب « البيت اليهودي » وأعضاء الكنيست بيطون وكيش من حزب « الليكود »، وجاء في الطلب « أنه يهدف الى تنظيم البؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل غير قانوني، او التوسع الاستيطاني في عدد من المستوطنات بمبادرات المستوطنين »، وقد رفض عضو الكنيست أحمد الطيبي أحد رؤساء الكنيست هذا الطلب، في حين بدأت رئاسة الكنيست التصويت على هذا الطلب عبر الاتصال الهاتفي.