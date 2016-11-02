عريقات:مؤتمر فتح ويليه المجلس الوطني الشهر القادم وثم حكومة وطنية

أكد د. صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات بمنظمة التحرير اليوم الأربعاء, انه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية دون غزة ولا معنى لدولة بدون القدس عاصمة لها.

وقال عريقات خلال مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني المنعقد في مدينة غزة : ان حركة فتح ستعقد المؤتمر السابع في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ومن ثم المجلس الوطني الشهر القادم ومن ثم الاحتكام لحكومة وحدة وطنية بشراكة حقيقية, مضيفاً: « علينا ان نبدأ الآن للتأسيس لحكومة وحدة وطنية وفق برنامج واضح ومحدد ».

وشدد على انه لا توجد اولوية للشعب الفلسطيني فوق تحقيق المصالحة الفلسطينية وبدون ذلك لن تكون فلسطين على الخارطة.

وأشار : نحن نسعى للسلام ونريد السلام , ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن وسيكون على اساس انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة والافراج عن الاسرى وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس المحتلة .

وكشف عريقات ان إسرائيل تحارب أبو مازن لأنه متمسك بهذه الثوابت, والاحتلال يشترط عن اراضينا المحتلة والاراضي العربية مقابل التطبيع مع « إسرائيل », مبيناً ان اسرائيل تضع استراتيجية أمامها بأن فلسطين لن تكون على الخارطة وتواصل الاستيطان والاغتيال والاعتقال وكل شيء لاستبدال خيار حيل الدولتين بنظام الابرتهايد.

وشدد عريقات على ضرورة تعزيز مكانة فلسطين الدولية في الأمم المتحدة والتحضير لشراكة سياسية ولا عودة للصراع , وتابع « وآن الاوان لتحديد العلاقة مع اسرائيل وعلينا التحدث مع دول العالم بلغة المصالح التي لا يفهموا سواها ».