اتحاد نقابات الاتصالات عضوا في الاتحاد العالمي للنقابات WFTU

– رحبت الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات العاملين في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار الاتحاد العالمي للنقابات WFTU في جلسة المنعقدة في ديربان بجنوب افريقيا التي قرر فيها قبول عضوية اتحاد نقابات البريد والاتصالات في فلسطين عضوا في صفوفه الى جانب الاف النقابات والاتحادات العالمية التي تناضل ضد الرأس مالية وتطالب بحقوق العمال والكادحين حول العالم ، وصرح امين عام الاتحاد محمد البدري ان هذه الخطوة الهامة تأتي في اطار الجهود التي يبذلها الاتحاد لاعادة الاعتبار للعمل النقابي في فلسطين ولتطوير علاقات النقابات الناشطة في قطاع البريد والاتصالات على الصعيد الدولي ، واضاف ان مجلس الاتحاد وضع نصب عينية خطة نقابية نضالية للدفاع عن حقوق العاملين في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واخرى دولية لتعميق العلاقات بين النقابات الفلسطينية والدولية وقد جاء اختيارنا للاتحاد الدولي لانه الاقرب للشعب الفلسطيني وحقوقة وهو دائم الدفاع عن مصالح فلسطين في المحافل الدولية ويرفض اقامة علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي باعتباره احتلال غير شرعي للاراضي الفلسطينية ، واكد على ضرورة استغلال وجودنا في هذا الاتحاد لصالح قضيتنا الوطنية اولاً ثم النقابية .

وفي نفس السياق اكد البدري على ان اتحاده قد حصل على مقعد في مجلس الضمان الاجتماعي باعتبارة ممثل لشريحة واسعة من العاملين حيث يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية من القطاعات الاكثر تشغيلا .

وفي الختام شدد البدري على ان الاتحاد العام سيكون الحصن الحصين للعاملين في قطاعي البريد والاتصالات واننا نغلب المصالح العامة وندعو للحوار والمفاوضة في جميع النزاعات التي تطفو على السطح مع المشغلين والحكومة .