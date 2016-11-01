لجنة دعم الصحفيين: (101) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال أكتوبر

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات « الإسرائيلية » بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية تصاعدت خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر2016، حيث تعرّض الصحفيون لانتهاكات عديدة ومتنوعة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات عنصرية بحق الصحفيين خلال الشهر المنصرم، منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وقد حملت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها الشهري، الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين و« التي أصبحت ظاهرة يجب التوقف أمامها »، مؤكدة على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، داعية المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

وأكدت أن ما نفذه الاحتلال بحق الاعلاميين ووسائل الاعلام ينتظر من المنادين لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة، ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين في تقرير لها خلال شهر تشرين أول/ اكتوبر2016 أن الاحتلال ارتكب ( 101 ) حالة من الانتهاكات بحق الصحفيين، كان أهمها اعتقال (2 ) صحفيين هما ثامر سباعنة، وعبد الإله المعلواني، وإصدار حكم(1) بحق الاسير الصحفي سامر أبو عيشة، وتمديد اعتقال(1) للصحفي إبراهيم أبو صفية، واستدعاء عدد(2) للصحفي حكمت نعامنة مرتين.

فيما وثقت اللجنة إصابة عدد(1) وهو الصحفي مجدي اشتية، والذي تعرض أيضا لحالة سب وشتم عدد(1).

كما سجلت (55) حالة احتجاز منهم 54 حالة تم احتجازهم جميعهم في الاغوار من بينهم طاقم من وزارة الاعلام، وطاقم تلفزيون وطن، في حين تم احتجاز الصحفي وسام الهشلمون من الخليل.

الى ذلك، رصدت اللجنة (2) حالة تهديد بحظر مؤسسات صحفية، و(6) حالات اغلاق، من بينهم 5 مؤسسات اعلامية وهم(Qpress)، والهيئة العليا لنصرة القدس، معهد قدرات، وصحيفة المدينة، وموقع وكالة كيو برس)، في حين اغلقت مطبعة« انفنتي »، ولم يكتف الاحتلال باغلاق المؤسسات بل سجلت اللجنة (8) انتهاكات من خلال تجميد حسابات مؤسسات تم اغلاقه ومصادرة مستنداتها ومعداتها.

ووثقت اللجنة خلال تقريرها(8) حالات اقتحام منها مطبعتين اعلامية، و4 مؤسسات، وحالتي اقتحام لمنزلي الصحفيين ثامر سباعنة، وآدم أبو شرار.

وبشأن منع الاحتلال الاسرائيلي الصحفيين من اداء عملهم ومهنتهم والتغطية في فضح جرائم الاحتلال سجلت عدد(1)، ومنع دخول المسجد الاقصى عدد(1).

أما عن استخدام سلطات الاحتلال سياسة لجم نشاطات الصحفيين من خلال التحريض على اغلاق عدد من حسابات الصحفيين الشخصية ومدراء مواقع على موقع التواصل الاجتماعي( الفيس بوك) بلغت اكثر من (12) حالة من بينهم حذف حسابات 3 مدراء موقع وكالة الراي الفلسطينية، و(7 ) اخرين من المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي سياق الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت لجنة دعم الصحفيين (15) انتهاكاً، تمثل غالبيته في مناطق الضفة المحتلة، تم خلالها اعتقال اجهزة امن السلطة الفلسطينية(3) صحفيين، واستدعاء 4 اخرين، و محاكمة عدد(2)، وتمديد اعتقال عدد(2)، ومضايقات واعتداءات عدد(2) لصحفية من الخليل، وفي غزة سجلت استدعاء(1) حالة للصحفية نهى ابو عمرو، واعتداء مواطن على صحفيين في غزة بألفاظ نابية.

و فيما يلي تفصيل لأهم الانتهاكات التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر أكتوبر/ تشرين أول2016:

أولا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي:

1/10/2016: اصدر ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، قراراً بحظر جمعية كيو برس(Qpress) لكونها تابعة لإحدى جمعيات الحركة الإسلامية التي حُظّرت قبل عام، وبحجة نشر دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى.

4/10/2016: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من ثلاث ساعات، 54 صحفيا، كانوا في جولة عمل في منطقة عين الساكوت بالأغوار الشمالية، بينهم طاقم « وطن، و المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام نداء يونس » ، وصادرت بطاقاتهم الشخصية ورخص سياقة السائقين، ومنعتهم من تأدية عملهم وسط مضايقات واستفزازات بذريعة دخول منطقة مغلقة.

6/10/2016: أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث مؤسسات فلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، بحجة أنها داعمة لـ « الحركة الإسلامية ». وتم تجميد الحسابات المصرفية التابعة لهذه المؤسسات، بحجة نشر دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى.

واقتحمت وحدات خاصة من مخابرات الاحتلال ثلاث مكاتب صحفية في مدينة « أم الفحم » ,والناصرة بالداخل المحتل؛ من بينها موقع « كيوبرس » الإعلامي، و« الهيئة العليا لنصرة القدس والأقصى »، ومعهد « قدرات »، وقامت القوات الخاصة التابعة للاحتلال بمصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية والحواسيب من المكاتب والمؤسسات.

6/10/2016: قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت مكاتب صحيفة المدينة المحسوبة على حزب الوفاء والإصلاح، في مدينة أم الفحم . وقامت القوات التي اقتحمت المكاتب بمصادرة مجموعة من الممتلكات بما في ذلك الحواسيب، وتم توقيف شخصين.

6/10/2016: اعتقلت قوات الاحتلال رئيس تحرير صحيفة « المدينة »، عبد الإله المعلواني ، بعد اقتحام مقر الصحيفة في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، ومصادرة معداتها.

10/10/2016: أصدرت قوات الاحتلال حكماً على ناشط فلسطيني الأسير المقدسي سامر أبو عيشة من القدس المحتلة بالسجن الفعلي20 شهرا، حيث اعتقل منذ بداية العام من أمام خيمة اعتصامه أمام مقر الصليب الأحمر رفضا لإبعاده عن القدس المحتلة.يشار إلى أن أبو عيشة اعتقل عدة مرات على يد الاحتلال وصدر بحقه قرار بإبعاده عن القدس ولكنه رفض القرار واعتصم مطالباً بإلغائه حتى تم اختطافه من الخيمة.

10/10/2016: أصيب الصحفي مجدي محمد اشتيه، مصور وكالة « الاسشيوتيد برس » الامريكية في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، بعيار مطاطي في الكتف بشكل مباشر عن بعد حوالي عشرة امتار اطلقها عليه جنود الاحتلال بعد شتمه، أثناء تغطيته للمواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال في بلدة الرام.

11/10/2016: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الناشط في قضايا الأسرى الكاتب ثامر سباعنة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واقتحموا منزله وفتشوه ونكلوا بعائلته واعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة.يذكر أن سباعنة كاتب وناشط معروف وأفرج عنه من سجون الاحتلال قبل أقل من عام ومصاب بمرض ضغط الدم.

11/10/2016: أطلقت قوات الاحتلال نيران اسلحتها تجاه الصحفيين خلال تغطيتهم مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، ومنعتهم من ممارسة عملهم المهني في التغطية.

12/10/2016: إدارة الفيس بوك تحذف حسابات3 صحفيين مدراء على موقع وكالة الراي الفلسطينية.

12/10/2016: حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » حسابات 7 من مديري صفحة « المركز الفلسطيني للإعلام »، ما اضطر المركز لوقف النشر المؤقت عبرها.

12/10/2016: يواصل موقع « فيسبوك » حجب صفحة « شبكة فلسطين للحوار »، بالرغم من الاعتذار الذي قدمه « فيسبوك » على حجب مواقع فلسطينية داعمة للمقاومة، عن طريق « الخطأ ».

15/10/2016: مددت محكمة « عوفر » العسكرية الاسرائيلية اعتقال منسق الرابطة الإسلامية في جامعة بيرزيت الصحفي ابراهيم مشهور حسن أبو صفية (21 عام) إلى'' 5/11/2016''، دون وجود أي تهمة، حيث أعتقل بتاريخ 28/09/2016 على حاجز بيت عور غربي رام الله. والصحفي إبراهيم أبو صفية، من بيت سيرا غرب رام الله، طالب في الفصل الأخير في قسم الصحافة والإعلام بجامعة بيرزيت، وناشط وعضو فعال في عدد من المؤسسات الشعبية والنقابية، ويعمل بشكل إعلامي مع عدد من الصحفيين و المكاتب الإعلامية كصحفي حر وباحث.

18/10/2016: أغلقت المؤسسة الإسرائيلية، المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى «كيوبرس» بالكامل، حيث تم إبلاغ د.حكمت نعامنة خلال التحقيق معه وتسليمه أمر منع من دخول الأقصى الأسبوع الماضي، بأنه بموجب القرار العسكري بإغلاق «كيوبرس» مطلع الشهر الجاري، فإنه يحظر أيضا استعمال الموقع الإلكتروني التابع له، وكذلك

يمنع استعمال صفحة التواصل الاجتماعي على «الفيسبوك» التابعة والخاصة به وحذرت المخابرات الإسرائيلية نعامنة بأن أي استعمال لـ»كيوبرس» سيجر ملاحقات قانونية جنائية.

ويفهم من هذه الأوامر العسكرية والتفصيلات من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة انه تم حظر وإغلاق «كيوبرس» بالكامل.

20/10/2016: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطبعة« انفنتي » التي تعود ملكيتها لنضال عمران القواسمي في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، واستولت على معداتها بالكامل بحجة طباعة لافتات تحريضية في المنطقة« .

20/10/2016: داهمت قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل واقتحمت مطبعتي العربي والقيسي بحجة طباعة لافتات تحريضية في المنطقة.

25/10/2016: أغلقت السلطات الإسرائيلية، وكالة الأنباء »كيو برس« بحجة أنها تابعة للحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل عام.، وذلك بعد أسبوعين على قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بحظر جمعية »كيو برس« ، لكن القرار لم يكن يتضمن وكالة الأنباء كيو برس لأنها تعمل كشركة لها رقم خاص، لذلك تابعت الوكالة عملها.

25/10/201: استدعت سلطات الاحتلال المدير السابق لمؤسسة عمارة الأقصى حكمت نعامنة التابعة للحركة الإسلامية وتم التحقيق معه بخصوص جمعية كيو برس، وأبلغوه أن قرار الإغلاق يشمل أيضاً الموقع الإلكتروني للوكالة وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

26/10/2016: اقتحمت قوّة عسكرية اسرائيلية منزل الأسير المحرر آدم أبو شرار في خربة افقيقيس جنوب دورا لاعتقاله لكنّه لم يكن يتواجد بالمنزل وقت الاقتحام، فيما تركت له بلاغ مقابلة لمخابراتها .

30/10/2016: قوات الاحتلال تحتجز الصحفي وسام الهشلمون وتخضعه للتفتيش خلال تغطيته لعملية الدهس التي نفذها الشهيد خالد إخليل (23 عاماً) قرب بلدة بيت أمر شمالي الخليل .

31/10/2016: انضمام الأسير الكاتب الصحفي ثامر سباعنة، للإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.

ثانيا: انتهاكات داخلية فلسطينية

4/10/2016: منع رجال الأمن بلباس مدني الصحفيين من تغطية حراك شبابي نظموا وقفة احتجاجا على مشاركة الرئيس عباس في تشييع جنازة شمعون بيرس، وصادروا معدات الصحفيين، وفتشوا هواتفهم الذكية لمنعهم من توثيق ما جرى من اعتداءات على المواطنين خلال المسيرة.

5/10/2016: تعرضت الاعلامية نائلة خليل من رام الله، للشتم والمضايقات من قبل مخابرات الاجهزة الامنية الفلسطينية على دوار المنارة خلال قمع امن السلطة لمسيرة سلمية انتقدت مشاركة عباس في جنازة مجرم الحرب »شمعون بيرس.

12/10/2016:استدعى جهاز المخابرات الصحفي والنشاط أمير سبيتان، واحتجزته لمدة 12 ساعة بمقر جهاز المخابرات العامة، خضع خلالها للتحقيق بعد انتظار طويل واحتجاز، للاستجواب حول الفيديو الذي نشر بشكل كبير في أوساط الفلسطينيين قبل أن تفرج عنه.، وكان قد ظهر في فيديو مصور مع جدته التي كانت تنتقد بلهجة حادة مشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس.

13/10/2016:اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل الصحفي نضال محمود عبد الحفيظ النتشة مواليد 5 شباط (فبراير) 1987) ، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وعاثت فيه فساداً دون إذن قضائي يبين التهم المنسوبة إليه، وصادرت جهاز حاسوب.

16/10/2016: عقدت محكمة الصلح في نابلس جلسة محاكمة لمراسل فضائية الأقصى الصحفي طارق أبو زيد .

16/10/2016:اعتقل جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل الصحفي في إذاعة منبر الحرية محمد سعيد أبو جحيشة من بلدة اذنا غرب الخليل، بعد استدعائه للمقابلة واحتجازه لساعات ، ثم أفرج عنه.

16/10/2016: مددت محكمة الاجهزة الامنية الفلسطينية حبس الصحفي نضال النتشة لمدة 48 ساعة آخرى بعد اعتقاله بتاريخ 13/10، واتهامه بنشر منشورات معادية لسياسة الحكومة والتطاول على رئيس الدولة.

18/10/2016: مددت محكمة السلطة اعتقال الصحفي نضال النتشة للمرة الثانية، لمدة أربعة ايام بعد ان اعتقلته بتاريخ 13/10/2016 .

18/10/2016: استدعى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية مراسل وكالة الأناضول التركية الصحفي قيس أبو سمرة للمقابلة وأعلن الصحفي أبو سمرة رفضه الذهاب للمقابلة.

18/10/2016: مددت محكمة الصلح في نابلس محاكمة مراسل فضائية الأقصى الصحفي طارق أبو زيد لشهر كانون أول المقبل، بتهمة « النيل من هيبة السلطة ».

18/10/2016استدعى جهاز المخابرات العامة في طوباس الصحفي عبد الله بني عودة عدة مرات، كما اقتحمت أجهزة السلطة منزله وذلك بعد رفضه الذهاب للمقابلة.

19/10/2016: اعتدى حارس نقابة المحامين في غزة على موظفي صحيفة المجتمع في غزة، خلال قيامهم بتوزيع عدد الصحيفة والاعتداء عليهم بألفاظ جارحة والتهديد بضربهم وإلقاء أعداد الصحيفة على الارض مهاجما ما تنشره الصحيفة عن نقابة المحامين على حد قوله.

22/10/2016: استدعى الامن الداخلي التابع لحكومة حماس في غزة الصحفية نهى أبو عمرو للتحقيق معها من الساعة الخامسة حتى التاسعة وتم احتجاز هاتفها المحمول ان تعود يوم السبت الساعة الثامنة والنصف صباحا ليعاودوا استجوابها مرة اخرى !!

22/10/2016: اعتقل جهاز مخابرات السلطة الصحفي محمود مطر (28 عامًا) بعد استدعائه، ويعمل في قناة القدس التعليمية، وهو من كفر راعي قضاء جنين، شمال الضفة الغربية، وكان قد اختفى أربعة أيام في رام الله وسط الضفة المحتلة قبل ان تكتشف عائلته انه معتقل لدى السلطة ومن ثم تم الافراج عنه مساء 26 اكتوبر بعد التحقيق معه.