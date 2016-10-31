رونالدو على موعد مع رقم مجنون أمام ليجيا وارسو

يتطلع كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد لتحقيق رقم مميز خلال مواجهة ليجيا وارسو يوم الأربعاء القادم لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو أمام فرصة للتسجيل في الملعب رقم 50 بقميص ريال مدريد بعد أن سجل في 49 ملعب في جميع المسابقات التي خاضها كان آخرها هاتريك في ملعب ديبورتيفو ألافيس يوم السبت الماضي.

وأحرز رونالدو هدف واحد على الأقل 29 ملعب بالليجا الإسبانية و20 ملعب في الأندية الأوروبية منذ انتقاله إلى النادي الملكي صيف 2009.

ويعد ملعب إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان” الأكثر تسجيلاً للدون بواقع 11 هدف، ويأتي في المرتبة الثانية ملعب برشلونة “الكامب نو” الذي سجل به المهاجم البرتغالي 10 أهداف.