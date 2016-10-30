« التعاون الاسلامي » تبحث تفعيل قضايا الاسرى في سجون الاحتلال

بحث سفير منظمة التعاون الاسلامي احمد الرويضي مع وفد من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين تفعيل قضايا الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي على المستويين العربي والاسلامي، في اطار احتياجاتهم وما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة تستهدف حياتهم.

والتقى الطرفان في مكتب تمثيل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين"، حيث ابدى الوفد الزائر برئاسة امين شومان رئيس الهيئة وعضوية عصام بكر وحلمي الاعرج ووفاء ابو غلمي ومحمد ابو الخير أمله بأن يكون مكتب المنظمة في فلسطين بمثابة نافذة للقضايا الوطنية عبر العالم واهمها قضية الاسرىز

وأكد الحاجة لحشد الجهود اسلاميا ودوليان من اجل رفع الغطاء عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الاسرىن في سبيل توفير شبكة حماية لهم وخلق حالة شعبية باطلاع العالم العربي والاسلامي على قضاياهم ما يعزز صمودهم ويرفع معنوياتهم في ظل مماطلة محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية للتحرك بما يخصهمز

واكد الرويضي على استعداد المنظمة لبذل الجهود وتنفيذ البرامج التي من شأنها دعم قضية الاسرى على المستوى السياسي والقانوني والدولي وايصالها لتكون قضية دولية عوضا عن كونها شأن فلسطيني فقط.

واتفق الطرفان على بذل الجهود كل من موقعه، وبذل جهود لتحرك شعبي اسلامي للوقوف مع الاسرى في سجون الاحتلال وتحفيز المؤسسات الشعبية والاهلية والحقوقية الاسلامية ومؤسسات منظمة التعاون الاسلامي وفي مقدمتها لجنة حقوق الانسان التابعة للمنظمة لمتابعة قضية الاسرى في سجون الاحتلال.