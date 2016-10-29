الـundb يعلن عن منحة لـ236 طالباً من طلاب جامعات غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم السبت، عن بدء استقبال طلبات التسجيل لمنحة برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين في إطار عملية اختيار الدفعة الرابعة من البرنامج، في مرحلته الثانية حيث يستهدف البرنامج اختيار 236 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة للعام 2016 لنيل درجة البكالوريوس في الجامعات المحلية في قطاع غزة.

وذكر القائمون على البرنامج في بيان وصل « الرأي » اليوم السبت، أن برنامج الفاخورة يطمح لبناء كادر قيادي فلسطيني مؤهل بقدرات و مهارات ليصبحوا قادة في مجتمعهم في قطاعات مختلفة.

ويعمل البرنامج على دمج الطلاب والطالبات المستهدفين في نشاطات وبرامج تدريبية لامنهجية لتقوية إمكاناتهم المهنية ومهاراتهم القيادية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تمكينهم من التغلب على القيود السياسية والثقافية، وضمان انخراطهم بشكل فعال وبنّاء في المجتمع.

جدير بالذكر أن برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين هو برنامج ينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP، بتمويل من برنامج الفاخورة - أحد برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، بالشراكة مع مؤسسات محلية فلسطينية.

وأوضح البيان أن المنحة الدراسية لدرجة البكالوريوس تشمل تغطية كاملة للرسوم الدراسية حتى استكمال الدرجة الجامعية الأولى، مشيراً إلى أنه على الطلاب والطالبات المهتمين بالمنحة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الجامعات المحلية بغزة والذين تنطبق عليهم الشروط أدناه تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التعليمات المدرجة.

وتشترط المنحة أن يكون المتقدمين من سكان قطاع غزة، من ذوي حاجة مادية ماسه وحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% للعام الدراسي 2015/2016 أو أن تكون السنة المقررة للالتحاق بالجامعة (السنة الدراسية الأولى) هي السنة الأكاديمية 2016/2017 وألا يزيد عمر المتقدمين عن 20 عاما، سواء سجلو للالتحاق بالجامعة أو لم يلتحقوا بعد لظروفهم الاقتصادية.

كما يعلن البرنامج أن التخصصات المشمولة ضمن المنحة (تخصصات أربع سنوات أكاديمية) هي فقط التربية، القانون، ادارة الاعمال، المحاسبة، تكنولوجيا المعلومات، التمريض، التخصصات الطبية المساعدة (العلاج الطبيعي، المختبرات، الأشعة، القبالة، البصريات)، وهي التخصصات الأكثر احتياجاً في السوق المحلي الفلسطيني.

كما يؤكد البرنامج أن على المتقدمين يجب أن يمتلكوا مؤهلات قيادية ويلتزموا بالعمل من تعزيز العمل القيادي في دولة فلسطين بالمساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني.

كما يؤكد البرنامج أنه لن يقبل المسجلين بالجامعة على النظام الموازي وأن يكون المتقدم لديه أخ أو أخت إستفاد من برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين.

سيقدم البرنامج فرصاً متساوية للطلبة والطالبات كما سيخصص منحاً لذوي الإحتياجات الخاصة.

ودعا البرنامج الطلبة والطالبات التسجيل في المنحة بالضغط على الرابط التالي : http://www.undp-fakhoora.ps علماً بأن أخر موعد للتسجيل هو يوم الجمعة 18 نوفمبر 2016.