روسيا تؤكد استمرار مساعيها لعقد قمة بين الفلسطينيين و« الإسرائيليين » بموسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسيغينادي غاتيلوف مساء اليوم الجمعة، على استمرار موسكو في مساعيها ومشاوراتها مع « إسرائيل » والفلسطينيين لعقد قمة ذات مضمون بين قادة الجانبين في موسكو.

وقال غاتيلوف: لقد تقبل الجانبان الفلسطيني و« الإسرائيلي » فكرتنا بشكل إيجابي من حيث المبدأ، فيما نحن من جانبنا لا نسعى إلى استعجال هذا اللقاء، بل ننتظر حلول الوقت المناسب له.

جاء ذلك خلال حديث أدلى به غينادي غاتيلوف للصحفيين في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف: « لا بد من التحضير الكامل للقاء كهذا بما يخدم إحراز النتائج المرجوة، وذلك نظرا لحساسية الأمر بالنسبة إلى الجانبين، وهذا ما يسوّغ وجودنا الآن هنا في القدس للتحضير المسبق والاتفاق على معايير اللقاء بين الجانبين، فيما تقتصر جهودنا حتى الآن على الاتصالات الدبلوماسية، إذ أن هدفنا الرئيس من وراء مساعينا يتلخص في استئناف التسوية السياسية التي من الأجدى إعادة انطلاقها في أقرب وقت ممكن ».

وتتابع قوله: « لقد دعونا نحن مؤخرا إلى مؤتمر دولي للتسوية في الشرق الأوسط، وفكرتنا حظيت بموافقة مجلس الأمن الدولي، فيما أكدنا حينها أننا لن نمضي في التحضير لتنظيم انعقاد المؤتمر الدولي هذا قبل استئناف الحوار المباشر بين »إسرائيل« والفلسطينيين ».

من جهته أعلنت العاصمة الروسية « موسكو » اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف سوف يزور « إسرائيل » في الـ10 من الشهر المقبل وفلسطين في الـ11 منه ليلتقي بنظيره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت ذكرت الحكومة الروسية في بيان لها، أن مدفيديف سيلتقي أيضا في أثناء زيارته إلى « إسرائيل » –الأراضي الفلسطينية المحتلة- الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وأن برنامج زيارته إلى « إسرائيل » يشمل « بحث جملة من القضايا الملحة في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين موسكو و »تل أبيب« في ميادين التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلوم التقنية والابتكاريات والتبادلات الإنسانية ».

كما ستشمل مباحثات مدفيديف والوفد المرافق له مع الجانب « الإسرائيلي » جملة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ليصار في ختامها إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين الوزارات والمؤسسات المعنية في « البلدين ».

وأشارت الحكومة الروسية في بيانها إلى أن مدفيديف، سوف يتوجه إلى رام الله في اليوم التالي لزيارته إلى « إسرائيل »، حيث سيعقد هناك مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيقوم بجولة في المواقع التعليمية والثقافية المشيدة بدعم روسي في الأراضي الفلسطينية التي سيزورها.

وأضاف البيان: « زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى فلسطين والاتصالات المزمعة بينه وقيادتها، سوف تتيح »ضبط الساعات« وتنسيق المسائل المطروحة على أجندة العمل الثنائي بين البلدين، بما فيها سير تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الجانبين في مارس/آذار 2016 في إطار الجلسة الأولى للجنة الحكومية الروسية الفلسطينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي ».