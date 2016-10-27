أبو الغيط: القضية الفلسطينية نموذج صارخ لعجز المجتمع الدولي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية تمثل نموذجاً صارخاً لعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وتنفيذ قراراته واحترام مواثيقه.

جاء ذلك في كلمة « أبو الغيط » خلال الجلسة الافتتاحية لـ« خلوة الاتحاد الأفريقي » التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ حول موضوع « ممارسات الوساطة والحروب المعاصرة » والتي ألقاها نيابــة عنه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية .

وطالب الأمين العام بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين.

وشدد على ضرورة إنهاء آخر قلاع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة وبقية الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعا أبو الغيط إلى تنفيذ جملة الإصلاحات لنظام الأمم المتحدة، وبالذات ترشيد استعمال « الفيتو » في مجلس الأمن ، لإيجاد صيغ مرنة تمكنه من تحمل مسؤولياته خاصةً في مجال المسائل الإنسانية وحماية المدنيين أثناء النزاعات والحروب والابتعاد عن تعويم الأزمات والتركيز على معالجتها بدل إدارتها وعدم انتهاج سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا السلم والأمن.