حماس تنفي طلب عقد لقاء ثنائي مع فتح

نفت حركة حماس، ما قاله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، حول طلبها عقد « لقاء ثنائي مع حركة فتح دون وساطة ».

وقالت الحركة في بيان لها، الأربعاء، إنها: « لا تمانع عقد أي لقاء مع فتح أو أيٍّ من القوى الفلسطينية، إذا توافرت الظروف والأرضية المناسبة لإنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام ».

وأضافت تأكيدها أن الأولوية هي لعقد لقاء وطني تشارك فيه جميع الأطراف الفلسطينية.

وكانت إذاعة صوت فلسطين كشفت اليوم عن أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال إن: « حركة حماس طلبت قبل يومين لقاء ثنائيًّا دون أي وساطة خارجية ».