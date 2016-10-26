الجهاد الإسلامي تُكرم عائلة الأسير جمعة التايه

كَرَم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة البيرة عائلة الأسير، من أبناء الحركة جمعة عبد الله خليل التايه (46 عاماً) من قرية كفر نعمة غربي مدينة رام الله، بالتزامن مع دخوله عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

واستقبل الوفد الذي ضم منسقي الحركة في الأطر الطلابية والنقابية والمجتمعية، زوجة الأسير و أبناؤه أسامة ونصر الله، في منزله في مدينة البيرة.

وفي كلمة لزوجة الأسير أعربت عن فخرها بزوجها المعطاء، مستذكرة تفاصيل اعتقاله في 24/10/2001، وحكم المحكمة الصهيونية بحقه بالسجن الفعلي ثمانية عشر عاما ونصف بتهمة الانتماء والعضوية في قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات جهادية للسرايا ضد قوات الاحتلال.

وتنقل الأسير التايه بين عدة سجون خلال مدة اعتقاله الطويلة ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي، علما أنه سبق وأن أمضى ما يزيد عن سبع سنوات خلال اعتقال سابق.

وقد عانى الأسير من ممارسات احتلالية قمعية حيث توفيت والدته في العام 2008، دون السماح لها بزيارته حيث كان ممنوعا من الزيارة بحجة المنع الأمني.

والأسير التايه ولد بتاريخ 13/12/1970م؛ وعمل باحثا استشاريا، حيث يحمل شهادة '' البكالوريوس ''في الفقه المقارن والشريعة من جامعة القدس« .

وصدر للأسير التايه العديد من المؤلفات و الدراسات منها »إن ابراهيم كان أمة« وهو الإصدار الأول لمؤسسة مهجة القدس في سلسلة فكر وأدب السجون، إلى جانب كتاب »الجهاد.. مشروع ومنهج ورسالة« و »التربية من خلال المواجهة« و »أوجاع البوسطة« و »خطب منبرية".

وأشارت الزوجة إلى تمكنه مؤخراً من إخراج مادة أدبية جديدة من سجنه، سيعمل على نشرها و توزيعها لحظة اكتمال العمل على طباعتها.

وقدم الوفد درع الوفاء و الجهاد لعائلة الأسير التايه، و شكر الوفد زوجة الأسير أم أسامة على الاستقبال و مشوارها التربوي و إنجازها الملموس بتفوق أبناءها في الحياة الدراسية و حصولهم على أعلى العلامات و النتائج الأكاديمية و الإنجازات الإبداعية و الرياضية، و دعمها الكبير للأسير في مشروع الحصول على شهادة الماجستير داخل قلاع الأسر في شهر تموز الماضي من جامعة القدس .