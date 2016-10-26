اعتقال تاجر من غزة على معبر « بيت حانون »

اعتقلت قوات الاحتلال « الإسرائيلي »، فجر اليوم الأربعاء تاجرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، خلال حاولته اجتياز معبر بيت حانون « إيرز » (شمال القطاع)؛ بعد أن كانت قد احتجزته مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية لـ « قدس برس »، إن قوات الاحتلال المتمركزة على معبر بيت حانون اعتقلت التاجر زكي أبو جزر من سكان مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)، خلال محاولته اجتياز المعبر في طريقه إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال احتجزت التاجر أبو جزر وحققت معه منذ أمس (الثلاثاء)؛ قبل أن تبلغ عائلته فجر اليوم أنه معتقلًا لديها، دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن ظروف اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت في النصف الأول من العام الجاري، 17 فلسطينيًا على معبر بيت حانون؛ بينهم تجار ومرضى وطلبة وعاملين في مؤسسات إنسانية ودولية، وذلك رغم حصولهم على تصريح خاص من المخابرات الإسرائيلية باجتياز المعبر.

وحسب غرفة « تجارة وصناعة غزة » (نقابة التجار والصناعيين)، فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ مطلع العام 2015 ما يزيد عن 100 تاجر من قطاع غزة، وسحبت تصاريح نحو ألف و660 آخرين (يمثلون نسبة 40 في المائة من مجموع التجار)؛ منهم 160 تصريح لكبار رجال الأعمال، كما منعت 200 شركة من التعامل بالتجارة الخارجية.