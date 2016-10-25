اليوم : جلسة صراع حول الحرم القدسي في اليونسكو

طالبت كل من السلطة الفلسطينية والمملكة الهاشمية الأرنية امس الثلاثاء، دول الأعضاء في منظمة اليونسكو لعدم معارضة مشروع القرار الجديد الذي سيقدم للتصويت اليوم الأربعاء.

وكان نحو 21 دولة من أعضاء المنظمة وافقوا على مشروع القرار الذي يؤكد أن لا علاقة لليهود في الحرم القدسي بمدينة القدس المحتلة.

وحذرت السلطة والأردن، من عدم الاجماع على مشروع القرار، مؤكدتا أن عدم الإجماع سيقابل بمشروع أشد ضد « إسرائيل ».

يذكر أن كل من ايطاليا والمكسيك والبرازيل اعلنت نيتها دراسة تغير موقفها والتصويت لصالح « إسرائيل ».

وعقب المندوب الاسرائيلي في اليونسكوا « كرميل شاما »، على مطالبة السلطة الفلسطينية والأردن لدول الأعضاء، قائلاً: السلطة والأردن تدركان بأنهما ستواجهان المزيد من مفاجئات غير لطيفة بعد تغير ايطاليا والمكسيك موقفهما« .

وسيُسلم السفير الاسرائيلي لدى اليونيسكو »كارم شاما هكوهن« المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو »ايرينه بكوبا« خلال لقاء من المتوقع أن يجمعهما اليوم الثلاثاء، عريضة »دولية« وقع عليها نحو 77 ألف شخص من مختلف دول العالم من اليهود وغيرهم يعارضون فيها قرارات اليونيسكو التي تنفي علاقة اليهود واليهودية بالقدس والمسجد الاقصى.

وجاء في نص العريضة وفقا لموقع معاريف: »لقد أقيمت منظمة اليونيسكو بناء على تفويض واضح يدعو إلى بناء العلاقات وتعزيز الاتصالات ما بين الشعوب وتعزيز الفهم المشترك والتفاهم بين الثقافات من خلال حماية المواقع الاثرية والتراثية ودعم التعددية الثقافية واستنادا لهذه القيم فإننا ندعو اليونيسكو الى الاعتراف الفوري بالعلاقة التاريخية والدينية العميقة بين « جبل الهيكل » واليهودية التي تعتبر الهيكل أقدس مكان للشعب اليهودي حيث ولى اليهود وجوههم عبر التاريخ في صلاتهم نحو جبل الهيكل بصفته قبلتهم".