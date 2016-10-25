شركة تويتر تعتزم تسريح نحو 300 موظف

تعتزم شركة تويتر تقليص قوة العمل لديها بنسبة 8 بالمئة، أو بنحو 300 شخص، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج، الاثنين، عن أشخاص قالت إنهم مطلعين على الأمر.

وأضافت الوكالة أنه قد يتم الإعلان عن خفض الوظائف قبل أن تعلن الشركة أرباح الربع الثالث، الخميس، وقالت إن عدد الوظائف التي ستتأثر قد يتغير.

وأعلنت تويتر العام الماضي خططا لتسريح 336 موظفا، أو نحو 8 بالمئة من قوة العمل لديها، بعد أسبوع من تولي جاك دورسي منصبه رئيسا تنفيذيا دائما. وكان دورسي، وهو مشارك في تأسيس الشركة، يتولى منصب الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت.

وتواجه شركة تويتر، التي عينت الشهر الماضي مصرفيين لطرح عروض للاستحواذ، مستقبلا غامضا بعد أن قالت شركة سيلزفورس دوت كوم أنها لن تتقدم بعرض. وسيلزفورس هي آخر الشركات التي كان يعتقد أنها مهتمة بشراء تويتر.

ومن المرجح أن يقدر المشترون المحتملون أن تويتر أغلى، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 12.76 مليار دولار وتمنى بخسائر جارية تقدر بنحو 400 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرت « رويترز ».

وقالت تويتر في سبتمبر الماضي، إنها ستسرح بعض العاملين وتوقف النشاط الهندسي في أحد مراكزها في بنغالور ومركز شركات التكنولوجيا في الهند.

وقالت الشركة، الاثنين، إنها عدلت موعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث إلى ما قبل بدء التعامل في البورصة الخميس، لتفادي التضارب مع إعلانات أرباح شركات الإنترنت الأخرى. وكان من المقرر أصلا أن تعلن النتائج بعد انتهاء التداول.