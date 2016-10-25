الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين وسط وشمال القطاع

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل أكثر من منطقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم قبالة مناطق موقع أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة بؤرة أبو سمرة شمال غرب بلدة بيت لاهيا، ومخيمي البريج والمغازي دون أن يبلغ عن إصابات.