ماذا بحث أبو مازن وأردوغان في أنقرة؟

قال مستشار الرئيس للشؤون الدوبلوماسية د. مجدي الخالدي، أن زيارة الرئيس محمود عباس، للجمهورية التركية، تأتي في اطار تحسين العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والجمهورية التركية، نظرًا لمكانة تركيا ومركزها الهام في المنطقة.

وأضاف الخالدي في حديث لإذاعة « موطني » اليوم الاثنين، أن الرئيس التقى بنظيره التركي وبحثا عدة قضايا تخص القضية الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي، والمسائل التي تتعلق بالمصالحة الفلسطينية.

وأكد الخالدي على أنه تم التأكيد على البدء بعمل المنطقة الصناعية الفلسطينية التركية في مدينة جنين، لنقل وتبادل الخبرات بين الدولتين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية.