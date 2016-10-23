اشبيليه ينتزع الصدارة من اتلتيكو مدريد

انتزع إشبيلية الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر، السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بفوزه إلى الفرنسي ستيفن نزونزي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73.

وأكمل أتلتيكو مدريد الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم، المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه كوكي لتلقيه الإنذار الثاني (77).

وحقق إشبيلية فوزه الأول على أتلتيكو مدريد منذ 6 أعوام، وانتزع منه الصدارة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الفائز على مضيفه فالنسيا 3-2، السبت، ونقطتين أمام ريال مدريد الذي يستضيف أتلتيك بلباو لاحقا.

وحقق سلتا فيغو فوزا كبيرا على ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 8 نقاط.