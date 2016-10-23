تركيا: إطلاق كتاب “ألف باء” لتعلم العربية لغير الناطقين بها حول العالم

أعدت رئاسة الشؤون الدينية كتب “ألف باء” لتعلم لغة الضاد والقرآن باللغتين التركية والإنجليزية.

وأُرسِلت هذه الكتب مؤخرًا إلى عدد من دول العالم مثل كندا والسويد وسويسرا واليابان فضلًا عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود رئاسة الشؤون الدينية وخدماتها الرامية لتعليم لغة الضاد لغير الناطقين بها والراغبين بقراءة وتعلم القرآن الكريم.

وتضم كتب “ألف باء” التي أعدتها دائرة مطبوعات اللغات واللهجات الأجنبية برئاسة الشؤون الدينية، دروسًا متنوعة تُسهّل قراءة وتعلم القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية.