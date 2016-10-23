الخضري: تأخر إعمار غزة يفاقم معاناة 6 آلاف مواطن في عداد المشردين

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الأحد، أن تأخر إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عدوان عام 2014 يفاقم معاناة 6000 مواطن ما يزالون بعد مرور عامين في عداد المشردين.

وقال الخضري في كلمته خلال حفل إطلاق بيت الصحافة حملة إعلامية إلكترونية لتفعيل قضية إعادة أعمار غزة، أن الوضع صعب جداً ومعاناة المشردين تتفاقم خاصة من يسكنون الكرفانات حيث معاناتهم صيفاً وشتاءً وفي كل الأوقات.

وأضاف « إذا استمر الوضع على حاله فيما يتعلق بتقييد دخول مواد البناء هذا يعني أن عملية اعمار غزة ستمتد لأكثر من عشر سنوات ».

وجدد الخضري التأكيد أن اعمار غزة يسير ببطء شديد بسبب الحصار، وأن 3 آلاف منزل تم إعادة اعمارها فيما 3 آلاف أخرى يوجد لهم تمويل دون وجود مواد بناء، و6 آلاف منزل لا يوجد لهم تمويل ولا مواد بناء.

ودعا المانحين للوفاء بالتزاماتهم المالية في توفير تمويل لكل المنازل المدمرة، والضغط الحقيقي إلى جانب المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال مواد البناء.

وشدد الخضري على ضرورة استمرار الدعم والمناصرة والمساندة لكافة الحملات المناهضة للحصار والرافضة لتأخر الإعمار وصولاً لتحقيق المطالب الفلسطينية.