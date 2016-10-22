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شلل الانترنت أمس أعده هاكرز ياباني

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:46 - 22 أكتوبر 2016
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قال خبراء في عالم حماية معلومات  الانترنت  بان الهجوم الذي نفذ على شبكة الانرت نت امس الجمعة مما ادى لتوقف اكبر مواقع شبكة الانترنت تم تنفيذه عبر ما يسمى بالضار (Malware)  تسلل لمزودة الانترنت الامريكية DYN  عبر IoT  وهو اسم يطلق على الأجهزة الذكية  التي تشمل برامج اسشتعارية  ومرتبطة بحواسيب لاستبدال المعلومات  لجانب الاف الكاميرات المرتبطة بشبكة الانترنت و كاميرات الحماية لحركة الانترنت.

ويطلق على الضار الذي اثر علي ملايين المواقع في العالم Mirai  والتي كتبت على يد  هاكرز ياباني  الشهر الماضي وتم نشر الكود الخاص بها  بالكامل على مواقع للتهكير،  وفي اعقاب نشر الكود حذر قسم حماية الوطن الامريكي من مغبة  هجوم سايبر عبر الانترنت.

فالهجوم الذي اسقط اكبر مواقع الانترنت امس مثل تويتر  ورديت ونتفليكس  ومواقع اخرى  كان من نوع ( حجب الخدمة) والتي يطلق عليها  (DDoS)  وكانت عملية شل حركة الانترنت على النحو التالي:

 تلقى مئات الاف الاشخاص الذين بحوزتهم  هواتف ذكية او حواسيب امرا عن بعد لارسال طلب للخدمة  وبذلك ادى الامر لحمل كبير على خدمة DNS

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