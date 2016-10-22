شلل الانترنت أمس أعده هاكرز ياباني

قال خبراء في عالم حماية معلومات الانترنت بان الهجوم الذي نفذ على شبكة الانرت نت امس الجمعة مما ادى لتوقف اكبر مواقع شبكة الانترنت تم تنفيذه عبر ما يسمى بالضار (Malware) تسلل لمزودة الانترنت الامريكية DYN عبر IoT وهو اسم يطلق على الأجهزة الذكية التي تشمل برامج اسشتعارية ومرتبطة بحواسيب لاستبدال المعلومات لجانب الاف الكاميرات المرتبطة بشبكة الانترنت و كاميرات الحماية لحركة الانترنت.

ويطلق على الضار الذي اثر علي ملايين المواقع في العالم Mirai والتي كتبت على يد هاكرز ياباني الشهر الماضي وتم نشر الكود الخاص بها بالكامل على مواقع للتهكير، وفي اعقاب نشر الكود حذر قسم حماية الوطن الامريكي من مغبة هجوم سايبر عبر الانترنت.

فالهجوم الذي اسقط اكبر مواقع الانترنت امس مثل تويتر ورديت ونتفليكس ومواقع اخرى كان من نوع ( حجب الخدمة) والتي يطلق عليها (DDoS) وكانت عملية شل حركة الانترنت على النحو التالي:

تلقى مئات الاف الاشخاص الذين بحوزتهم هواتف ذكية او حواسيب امرا عن بعد لارسال طلب للخدمة وبذلك ادى الامر لحمل كبير على خدمة DNS