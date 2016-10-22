بنك فلسطين يفتتح مكتبه الجديد في بيت ساحور

افتتح بنك فلسطين اليوم السبت، مكتبه الـجديد في مدينة بيت ساحور شمال مدينة بيت لحم، وذلك في احتفالية خاصة.

حضر الافتتاح، نائب المدير العام للبنك رشدي الغلاييني، ومستشار الرئيس لشؤون العلاقات المسيحية زياد البندك، ونائب رئيس بلدية بيت ساحور جورج غطاس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم سمير حزبون، ومدير عام محافظة بيت لحم فؤاد سالم، وحشد من أهالي المدينة وممثلين عن المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، واعلاميون ومسؤولون في البنك.

وبافتتاح مكتبه الجديد في مدينة بيت ساحور، يحافظ بنك فلسطين على أكبر شبكة فروع مصرفية في فلسطين تضم 66 فرعا ومكتبا منتشرة في جميع محافظات الوطن، مزودة بكامل الخدمات المالية والمصرفية، التي تصل إلى الجمهور والعملاء.

وعبر نائب المدير العام للبنك رشدي الغلاييني بكلمته في الحفل عن فخره بتواجد البنك في مدينة بيت ساحور لخدمة أهالي المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والرسمية.

وسرد الغلاييني، جانبا من مسيرة بنك فلسطين التي بدأت في العام 1960، ورَغمَ كُل الظُّروف التي مَرَّت على وَطَنِنَا، إِلا أَنَه واصَل عَمَلِه كَمُؤَسَّسَة اقتِصادِيَّة تَنْمَوِيَّة تَسعى لِتَطوير خَدماتِ وبَرامِجِ مَصرِفية مُتميزة تُلبي كافَة احتياجات المُواطنين. وواصَل تَطوير أَعمالِه عَبر تعَزَيزِ خَدَماتِه وبَرامِجِه المُختَلِفَة التي تُساهِم في تَطوير القِطاع المَصرفي الفلسطيني، كما عمل خِلال الفَترَة الماضِيَة على تَأْسيس وِحدَة خاصَّة لِدَعم المُنشآت والأَعمال الصَّغيرة والمُتَوَسِّطَة والمُتَناهِيَة الصِّغَر، وذلك لِدَورِها الفَعَّال في تَعزيز اقتِصادِنا الوَطَني وخَلق فُرَص عَمَل جَديدَة، خاصّةً للخِرِّيجات والخِريجين الجُدُد من الجامِعات، حَيثُ خَصَّصَ البَنك مَبلَغ 200 مليون دولار لِتَمويل هَذه المَشاريع.

وأكد الغلاييني مواصلة البَنك تَعزيز الخَدمات الإِلِكترونِيَّة التي يُقدِمُها، من خلال إطلاق العَديد مِن البَرامِج الإِلِكترونِيَّة للتّسهيل على العُمَلاء إِجراء عَمَلياتِهم المَصرفية عَبر الهواتِف الذَّكية بِيُسر وسُهولة وأَمان، من خلال تَطبيق « بنكي ع موبايلي »، الذي يُتيح للعُمَلاء إجراء حَرَكات ومتابعة حِساباتِهِم المُختَلِفَة. فَضلا عن إِطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية عبر موقعه الالكتروني التي تمكن العملاء من تسديد الفواتير وشحن أرصدة هواتفهم. وكل ذلك يأتي في إطار تطوير خدمات تسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم اليومية بيسر وسهولة.

وعلى صعيد البيانات المالية، أشار الغلاييني الى أن تطور الخدمات في البنك صاحبه تطور في النتائج المالية، التي أظهرت ارتِفاعا في حَجم المَوجودات لتصل الى حوالي 4 مليارات دولار، أما الأَرباح الصافِيَة وَصَلَت قيمَتها إِلى 24.4 مليون دولار مع نهاية النصف الأول من العام الجاري. كما زاد حَجم التَّسهيلات إِلى ما يزيد عن 1.9 مليار دولار، ووصلت ودائع العملاء الى حوالي 3 مليارات دولار، أما حقوق المساهمين فوصلت الى حوالي 350 مليون دولار.

من جانبه، عبر نائب رئيس بلدية بيت ساحور جورج غطاس، عن أمله بأن يساهم هذا الفرع الجديد في التخفيف عن أعباء المواطن والتسهيل عليه، مشيرا الى أن افتتاحه يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لمدينة بيت ساحور، ويساهم في فتح فرص العمل للخريجين فيها.

وأشاد المتحدثون في الحفل بالتطورات التي حظي بها بنك فلسطين، كما باركوا افتتاح المكتب الجديد الذي سيسهم بشكل فاعل في تطوير الخدمات المقدمة في مدينة بيت ساحور، وتعزيز حضور المؤسسات الاقتصادية التي تخدم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والرسمية في المدينة، فضلا عن دعم المشاريع الاقتصادية.