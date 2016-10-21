القيادي محمد شلح: المهرجان يؤكد أن الجهاد الإسلامي أقوى من ذي قبل

صرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، في الذكرى الـ 29 للانطلاقة الجهادية، أن حركة الجهاد اليوم هي أقوى من ذي قبل، وجاهزة لخوض معارك جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن صبر الحركة لن يستمر طويلاً على قرصنة الاحتلال وعدوانه المسعور.

وأكد أن هذه الحشود والآلاف من الرجال والنساء والشباب قد عقدوا العزم على طرد العدو « الإسرائيلي » من أرضنا المباركة، فلا أمان له على أرض فلسطين.

واستذكر القيادي شلح، في ذكرى استشهاد القائد فتحي الشقاقي القيمة الحقيقة لهذا المفكر الكبير الذي أدرك العدو مبكرًا خطورته ومكانته وتأثيره على الجماهير فسارع باغتياله، ولكن هيهات هيهات فقد نجح الشقاقي في الغرس، وكانت الأمة على موعد معه ليكون مجددًا على رأس هذا القرن، ويبعث فيها روح المقاومة من جديد.

وقال:« أقل ما يقال في الشقاقي أنه المؤسس الحقيقي لمشروع المقاومة الحالي الذي انطلقت شرارته في مطلع الثمانينات لتضيء ليل الذل والهوان، وتغيّر كل المعادلات، واعتقد أن هذا المشروع سيحط رحاله بإذن الله وبركة دماء الشهداء الزكية في ساحات المسجد الأقصى ».