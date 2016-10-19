خطوات لإنقاذ اللاب توب بعد انسكاب السوائل عليه

قد يتعرض المستخدم أثناء العمل على أجهزة اللاب توب إلى بعض المواقف، التي تؤدي إلى انسكاب القهوة أو المشروبات المثلجة على لوحة المفاتيح أو حتى سقوط جهاز اللاب توب في حمام السباحة.

ولإنقاذ اللاب توب من الأضرار المحتملة بعد انسكاب السوائل عليه، تنصح مجلة « بي سي فيلت » الألمانية بإتباع الخطوات التالية:

بشكل عام ينبغي على المستخدم الحرص على عدم حدوث تلامس بين السوائل والتوصيلات الكهربائية؛ لأنها قد تتسبب في حدوث تلفيات كبيرة بأجهزة اللاب توب، بل إن الأمر قد يصل في بعض الأحيان إلى حدوث صدمة كهربائية.

ولكن إذا تعرض جهاز اللاب توب بالفعل إلى السقوط في السوائل، فيجب في البداية أن يتم إيقاف الجهاز بأيدي جافة، ويمكن استعمال منشفة - إذا لزم الأمر - لإزالة السوائل بعيدا عن زر التشغيل والإيقاف.

وإذا كان جهاز اللاب توب قيد التشغيل أثناء التعرض لسقوط السوائل، فيجب إيقافه على الفور، ولا يتم ذلك عبر اتباع الطريقة التقليدية لإيقاف نظام تشغيل ويندوز، ولكن من خلال الضغط المتواصل على زر التشغيل والإيقاف لمدة خمس ثوان، فعندئذ يتم إيقاف اللاب توب.

وفي الخطوة التالية، يتعين على المستخدم إبعاد أي مصدر للإمداد بالتيار الكهربائي؛ حيث يجب خلع قابس الشبكة الكهربائية من المقبس الكهربائي، إذا كان مركبا، وبعد ذلك يجب فك البطارية من اللاب توب، إذا كانت قابلة للخلع. وقبل كل شيء ينبغي على المستخدم توخي الحرص والحذر، كي لا يتعرض هو نفسه لصدمة كهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المستخدم إزالة المكونات، التي لا تزال عالقة بجهاز اللاب توب، مثل الفأرة والكابلات ووسيط الذاكرة USB، مع ضرورة فتح جميع الأغطية والمنافذ وخلع الأجزاء، التي يمكن فكها دون بذل مجهود كبير، ومنها على سبيل المثال ذاكرة الوصول العشوائي أو الأقراص الصلبة أو أقراص الحالة الساكنة SSD.

ومن المستحسن في حالة انسكاب السوائل اللزجة، مثل العصائر، تكليف أحد المراكز الفنية المتخصصة بتنظيف جهاز اللاب توب من الداخل، أما إذا كانت السوائل عبارة عن مياه فقط، فيمكن للمستخدم تجفيف جهاز اللاب توب بنفسه من خلال تجفيف الجسم الخارجي تماما بواسطة منشفة.

ويتم ذلك من خلال وضع منشفة كبيرة وجافة على سطح مستوٍ، ثم يتم فتح جهاز اللاب توب ووضعه على المنشفة بحيث تكون الشاشة ولوحة المفاتيح متجهة لأسفل، ومن الأفضل ترك جهاز اللاب توب على هذه الوضع لعدة ساعات، كي يتم تصريف أية قطرات ماء بداخل الجهاز.

وبعد انقضاء مدة التجفيف يمكن للمستخدم إعادة جهاز اللاب توب إلى الوضع الطبيعي، ومحاولة تشغيله مرة أخرى. وإذا لم يعمل، فإنه يلزم في هذه الحالة التوجه إلى أحد المراكز المتخصصة في صيانة الحواسب وأجهزة اللاب توب.