نابلس: الاحتلال يهدم جزءا من جدران منزل في مخيم بلاطة ويعتقل شابين من مادما

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جزءا من جدران أحد المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت شابين من قرية مادما جنوبا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وهدمت جزءا من جدران منزل يعود للمواطن عبد الرؤوف سعيد مجدلاوي، وهددته بهدم الطابق الثاني؛ بحجة استخدامه « مخرطة »، كما فتشتت عدة منازل، عرف منها: منزلا المواطنين: رائد حشاش، ومحمد حشاش.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت الشابين علي عصام زيادة، ومحمد علي نصار، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في مادما.