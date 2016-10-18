استخدام « فيسبوك » جريمة في اثيوبيا

أدرجت الحكومة الإثيوبية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الوقت الحالي، بالبلاد، ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، بالنظر إلى سريان حالة الطوارئ.

موازاة مع منع استخدام فيسبوك، فرضت الحكومة منع الاستماع إلى إذاعة « صوت أميركا » والإذاعة الألمانية، وشبكة « أورومو » الإعلامية، والإذاعة والقناة الإثيوبيتين المعروفة اختصارا بـ« إيسيت ».

وأكد وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فاجيسا، أن الجيش سيتخذ إجراءات ضد من يشاهدون تلك المنصات أو ينشرون شيئا على صفحاتها.

وتعد شبكتي « أورومو » الإعلامية و« إيسيت »، اللتان تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما، أبرز منبرين صحافيين للمعارضة الاثيوبية في الخارج، ويعتمد المحتجون بشكل كبير على ما تقومان ببثه.

وتتهم الحكومة الإثيوبية الشبكتين بتشكيل خطر على التعايش بين مكونات الشعب، متهمة إياهما بالتحريض على العنف الذي تشهده البلاد، مؤخرا.

وأعلن التلفزيون الحكومي، السبت، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، ستكون سارية، خلال الأشهر الستة لحالة الطوارئ.