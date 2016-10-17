ريال مدريد يراقب جوهرة البرتغال

كشفت تقارير إخبارية أن نادي ريال مدريد ينوي إرسال كشافين لمتابعة الجناح الشاب لسبورتينج لشبونة، جيلسون مارتينيز، وذلك خلال لقاء فريقه القادم أمام بروسيا دورتموند غدا بدوري الأبطال الأوروبي في العاصمة البرتغالية.

وذكرت صحيفة (كوريو دا مانيا) البرتغالية أن الريال سيرسل كشافين ليس فقط لتحليل أداء اثنين من أقوى منافسيه في المجموعة السادسة بالتشامبيونز ليج، ولكن أيضا لمتابعة « الجوهرة » الشابة لفريق « الأسود ».

وكان جيلسون قد تألق خلال لقاء فريقه أمام الملكي على ملعب سانتياجو برنابيو في مستهل مشوارهما بدوري الأبطال يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي والذي انتهى لصالح أصحاب الديار بهدفين لواحد.

وشكّل اللاعب الدولي البرتغالي البالغ من العمر (21 عاما) خطورة كبيرة على مرمى كيكو كاسيا حارس الريال معتمدا على سرعته ومهاراته.

وتتنافس أندية أوروبية كبرى أيضا على ضم جيلسون بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام النادي الملكي، وأبرزها برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

ويسعى سبورتينج لتجديد عقد جيلسون، الذي يحصل حاليا على 120 ألف يورو سنوياً، وهو من بين الأقل تقاضيا في الفريق، بقيمة شرط جزائي تصل إلى 60 مليون يورو.