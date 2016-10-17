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الصين تطلق مركبة فضائية في أحدث مهمة إلى الفضاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 06:23 - 17 أكتوبر 2016
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أطلقت الصين في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مركبتها الفضائية شنتشو 11 وعلى متنها رائدا فضاء سيبقيان شهرا على متن مختبر فضائي تجريبي يمثل جزءا من خطة أوسع، تهدف لأن يكون للصين محطة فضائية مأهولة بشكل دائم بحلول 2022.

وأطلق صاروخ لونج مارش المركبة شنتشو 11 في الساعة 7.30 صباحا من موقع إطلاق ناء في جيوتشوان في صحراء قوبي في مشاهد بُثت على الهواء.

وستلتحم المركبة مع المختبر الفضائي تيانقونغ 2 الذي أُرسل للفضاء الشهر الماضي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن تلك ستكون أطول فترة يقضيها رواد فضاء صينيون في الفضاء.

وقضى ثلاثة رواد فضاء صينيون 15 يوما في الفضاء والتحموا مع المختبر الفضائي تيانقونغ 1 في 2013.

 

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