عائلات فلسطينية تدين تجريف مقبرة الشهداء باليرموك وتطالب بنقل الرفات

أدانت عائلة الشهيد سعد صايل، « بشدة » تجريف تنظيم « داعش » مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب دمشق، والتي تضم قبور ابنها القائد أبو الوليد، إضافة للشهيد خليل الوزير أبو جهاد، وثلة من شهداء فلسطين.

وفي بيان لها صباح اليوم الاثنين قالت العائلة: « لم نتفاجأ بما فعله »داعش« ، من أعمال تجريف لمقبرة الشهداء، حيث كان من كم القبور التي جرفت، قبور الشهداء سعد صايل، وخليل الوزير، إضافة لجمع من قبور الشهداء الآخرين ».

وأدانت العائلة بأشد العبارات كل تلك الأفعال المشينة والخارجة عن ديننا الحنيف، وعاداتنا الأصيلة، مطالبة كل الأحرار في سوريا بأخذ القصاص من مرتكبي المجزرة البشعة بحق الشهداء. على حسب تعبير البيان.

وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية كافة، العمل على نقل رفات شهداء الثورة في مخيم اليرموك، ليدفنوا في وطنهم فلسطين.

وقالت: « إن ما حدث في مقبرة الشهداء في يرموك العزة والفخر يفتح الباب أمام المطالبة بنقل رفات الشهداء ليدفنوا في ثرى الوطن الذي أحبوه وأحبهم .. وذلك أولا كحق من حقوق أسر الشهداء .. وثانيا بسبب الأحداث التي حدثت لأكثر من مرة في تلك المنطقة .. فما حدث اليوم من تجريف لأضرحة الشهداء يقودنا للقلق من أن تقدم التنظيمات الإرهابية على أفعال أكثر شناعة ».

وكان تنظيم « داعش » قد جرّف أمس الأحد، مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية، في مخيم اليرموك في سوريا.