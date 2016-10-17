أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 17 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير محمود حماد محمود شريتح (39 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن جنين/ الأسير محمد أحمد إبراهيم تركمان المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير شادي فارس محسن وشاحى (34 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مهند خالد محمد كميل (35 عامًا) المحكوم بالسجن 18عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 13 عامًا في السجون.