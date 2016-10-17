موقع مدريدي يكشف حقيقة منشطات كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس الأحد أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تناول قرص دواء قبل مباراة فريقه مساء أمس السبت أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفقًا لما نقله موقع « ديفنسا سنترال » المختص بأخبار النادي الملكي فإن بعض كاميرات التصوير التقطت رونالدو وهو يتناول أحد أقراص الدواء من أجل الحماية من الحرارة وارتفاعها.

وسرعان ما انتشرت الشكوك حول ماهية القرص الذي تناوله البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل المباراة لدرجة ان البعض ردد انها نوع من المنشطات، وهناك احتمال أن الدون كان يعاني من شيء ما قبل المباراة.

ووفقًا للصحفي فسينتي أزبيتارت والذي يعمل في قناة ريال مدريد التلفزيونة فإن كريستيانو تناول قرصًا خوفًا من مرض يسمى انخفاض مساعدة السكر في الدم.

وساهم كريستيانو رونالدو في فوز فريقه خلال المباراة بنتيجة (6-1) وسجل هدفًا خلال المباراة أمس.